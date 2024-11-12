Избиение мигрантом школьницы в Нижних Сергах привело к уголовному делу

На Среднем Урале возбудят уголовное дело после инцидента, который произошел в одной из школ в Нижних Сергах. Поручение отдал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что школьник с разбега ударил девочку ногами в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, известно, что избивший школьницу подросток является мигрантом. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить об уже установленных обстоятельствах.

В ведомстве добавили, что речь идет о части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).