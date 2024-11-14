СК возбудит второе дело по избиению мигрантом школьницы в Нижних Сергах

После того, как в школе на Среднем Урале ученик-мигрант избил девочку, будет возбуждено еще одно уголовное дело. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, инцидент произошел в одной из школ в Нижних Сергах: подросток с разбега ударил ученицу ногами в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку, а когда о случившемся узнал Бастрыкин, то поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Теперь ситуация вновь оказалась в центре внимания главы Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. После случившегося другим детям запретили вести съемку в школе. Более того, директор школы от должности не отстранена, а избивший девочку мигрант продолжает учиться в заведении.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ (Халатность). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало Накануне.RU, также на инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она раскритиковала руководство школы в Нижних Сергах и предположила, что ситуацию хотят замять.