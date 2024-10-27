Копали туннель по 30 сантиметров в день, землю смывали в канализацию. Подробности побега заключенных Липецкой ИК

Стали известны подробности скандального побега заключенных из колонии в Липецкой области. Напомним, они смогли вырыть подкоп длиной 65 метров и выбраться на свободу. Сейчас задержаны пять из шести беглых зеков.

Telegram-канал 112 публикует подробности этого дерзкого побега. Заключенные разрабатывали план несколько месяцев, лопаты они сделали сами и принялись копать туннель. В день они проходили около 30 сантиметров, извлеченный грунт смывали в канализацию.

Предположительно, работы заняли больше 200 дней. 65-метровый лаз вывел их на территорию бетонного завода, где заключенные избавились от светоотражающих элементов на униформе. Затем они остановили первую попавшуюся фуру и на ней уехали "до определенной точки", с которой разошлись в разные стороны.

Сотрудники ФСИН увидели подкоп через 15 минут после их побега. Первые беглецы были задержаны к 10 часам утра следующего дня. Все шестеро беглецов из липецкой ИК-2 - граждане Узбекистана. Они были осуждены за педофилию, наркотики и изнасилования. Один из них пока остается на свободе.