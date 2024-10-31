Начальника центра трудовой адаптации осуждённых колонии в Липецкой области отстранили от должности

Начальника центра трудовой адаптации осуждённых колонии в Липецкой области Ярослава Шевцова отстранили от должности. По предварительным данным, из-за него из исправительного учреждения сбежали шесть человек, пишет SHOT.

Мужчина не уследил за тем, что заключенные украли из цеха инструменты, которыми потом сделали подкоп.

30-летнего мужчину отстранили на время проведения служебной проверки.

Как сообщается, в 2021 году общий годовой доход Шевцова составил почти 758 тысяч рублей. Известно, что он владеет земельным участком и двумя квартирами.

Ранее мы сообщали, что сотрудников колонии в Липецкой области, из которой шестерым заключенным удалось сбежать через 65-метровый подкоп, обвинили в халатности.