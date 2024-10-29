В корпусе колонии, где сидит один из самых опасных киллеров России, нашли кнопочные мобильные телефоны

В корпусе колонии, где сидит один из самых опасных киллеров России - Лёша Солдат (настоящее имя - Алексей Шерстобитов) - нашли мобильные телефоны. Обыск произошел после того, как заключённые липецкой колонии сбежали через подкоп.

Как пишет SHOT, вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из ИК-2. Они прорыли 65-метровый тоннель под землей. Их исчезновение заметили только утром.

Пятерых мужчин уже задержали. В этой колонии отбывает наказание Леша Солдат, который действовал в 90-е годы в составе организационной преступной группировки (ОПГ).

Алексея приговорили к 23 годам колонии за убийства и покушения. Ранее СМИ сообщили, что он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

За время наказания мужчина успел жениться и выпустить 12 книг.

На его счету 12 заказных убийств.

Ранее мы писали о том, что сотрудников колонии в Липецкой области, из которой шестерым заключенным удалось сбежать через 65-метровый подкоп, обвинили в халатности.