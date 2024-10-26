Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии, сделав подкоп

Шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп. Об этом сообщает региональное УФСИН.

По данным ведомства, подкоп обнаружили 26 октября при проведении обхода. По тревоге поднят весь личный состав, выставлены временные розыскные посты. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования, сообщает УФСИН.

В колонии назначена служебная проверка. "Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Mash пишет, что все шестеро беглецов из липецкой ИК-2 - граждане Узбекистана. В России они классифицировались как бомжи, сообщает телеграм-канал. Они были осуждены за педофилию, наркотики и изнасилования.

В 2021 году пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре. Сообщалось, что они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать в первые несколько дней. Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, был задержан спустя месяц. При задержании он оказал сопротивление.

По делу о побеге были задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент происшествия. Исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.