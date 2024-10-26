Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны

Двое из сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он в телеграм-канале.

Ранее Артамонов призвал население не поддаваться панике в связи с побегом заключенных. "Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом", - заявил губернатор.

Как сообщалось, шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп. По тревоге поднят весь личный состав, выставлены временные розыскные посты. В колонии назначена служебная проверка. По данным телеграм-каналов, все шестеро беглецов из липецкой ИК-2 - граждане Узбекистана. Они были осуждены за педофилию, наркотики и изнасилования.