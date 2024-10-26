В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из колонии

Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Розыск оставшихся двух преступников продолжается, добавил он.

Как сообщалось, шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп. По тревоге поднят весь личный состав, выставлены временные розыскные посты. В колонии назначена служебная проверка. Сегодня двое из сбежавших заключенных были задержаны в Тамбовской области.

Тем временем, в Сети появились кадры тоннеля, который прорыли заключенные, сбежавшие из липецкой колонии. По предварительной информации, его длина составляет 65 метров.

SHOT пишет, что заключенные сбежали еще накануне, во время вечерней пересменки дежурных. Их отсутствие обнаружили через два часа и сразу приступили к поискам. Все шестеро беглецов содержались в одном бараке.

Как стало известно телеграм-каналу, инструменты, с помощью которых заключенные копали тоннель, они украли в мастерской еще в марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.