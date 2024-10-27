Липецких тюремщиков обвинили в халатности из-за побега заключенных через 65-метровый туннель

Сотрудников колонии в Липецкой области, из которой шестерым заключенным удалось сбежать через 65-метровый подкоп, обвинили в халатности.

Как сообщает Следственный комитет, расследование дела будет контролировать центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег. Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.

Напомним, заключенные копали лаз месяцами, проходя в день по 30 сантиметров, а вынутый грунт смывали в унитаз. Вечером пятницы они выбрались из туннеля на территории бетонного завода, сняли с униформы светоотражающие элементы и скрылись на первой попавшейся фуре, а затем разошлись в разных направлениях. Пятеро из шести уже задержаны, шестого ищут. Все они граждане Узбекистана, осужденные за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также нарушением половой неприкосновенности, в том числе, педофилию.