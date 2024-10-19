В жилом доме в Тамбовской области взорвался газ: погибли двое

Рано утром в субботу в жилом доме в Тамбовской области взорвался газ, погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, все случилось сегодня около 5 часов утра в Кирсановском муниципальном округе: произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. По данным Егорова, взрыв был на четвертом этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали необходимые службы. Пожар был локализован, а люди из дома эвакуированы.

"На настоящий момент за медицинской помощью обратились восемь жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, пять человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, два человека погибли", - сообщил губернатор, заверив, что всем жильцам оказывается необходимая помощь.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тамбовской области, следователи и криминалисты регионального СК выехали на место происшествия. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

На этой неделе стало известно, что в многоэтажках России могут появиться газоанализаторы. Приборы предназначены для предотвращения утечек газа.