В тамбовском Кирсанове вводится режим ЧС после взрыва газа

В тамбовском городе Кирсанов, где сегодня взорвался газ в многоквартирном доме, будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, он уже прибыл в Кирсанов, смотрел место происшествия и пообщался с местными жителями.

"Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", - отметил Егоров.

По его данным, сейчас сотрудники МЧС начали разбор завалов.

"Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление", - рассказал глава региона.

Доступ людей в квартиры временно ограничен. Дом будет круглосуточно находиться в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество от мародеров. По словам Егорова, на данный момент все жители размещены в ПВР, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Им будет оказана психологическая помощь, планируется восстановление жилья.

Все случилось сегодня около 5 часов утра: взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. Известно, что взрыв был на четвертом этаже. По последним данным, в результате погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.