Чувствовать себя в безопасности: газоанализаторы могут появиться в многоэтажках России

Газоанализаторы могут появиться в многоэтажных домах России. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в своем телеграм-канале.

Приборы предназначены для предотвращения утечек газа. По словам Аксененко, инициативу уже поддержало Министерство строительства. Он отметил, что каждый человек должен себя чувствовать в безопасности у себя дома.

"Газоанализатор поможет не бояться взрыва из-за того, что кто-то из соседей, например, забыл выключить плиту или в чьей-то квартире сломался котел. Но даже в этой бочке меда есть ложка дегтя", - написал Аксененко.

Он отметил, что из-за этого повысятся платежи.

"Вероятно, из-за необходимости обслуживать это оборудование, суммы в ежемесячных платежках у жильцов многоэтажек вырастут. Мы все понимаем, что для некоторых категорий граждан даже незначительное повышение стоимости коммунальных услуг будет ощутимым ударом по карману", - сказал Аксененко.