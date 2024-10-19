На месте взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обнаружен третий погибший

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до трех. Об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, при разборе конструкций было обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, на данный момент всего пострадали пять человек, трое из них погибли.

Как уточнили в МЧС, сейчас открытое горение в Кирсанове ликвидировано. Специалисты продолжают проливку и разборку конструкций. С жильцами дома работают психологи МЧС России. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

Также ведомство публикует первые кадры с места происшествия.

Напомним, все случилось сегодня около 5 часов утра в Кирсановском муниципальном округе: произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. По данным главы региона Максима Егорова, взрыв был на четвертом этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали необходимые службы, а люди из дома эвакуированы.