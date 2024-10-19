На месте взрыва газа в тамбовском Кирсанове найден четвертый погибший

На месте разбора завалов в тамбовском городе Кирсанов, где сегодня взорвался газ в многоквартирном доме, обнаружен четвертый погибший. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

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"Первое и самое главное сейчас – разобрать завалы. На месте работает МЧС России. К сожалению, на данный момент четверо погибших", - рассказал Егоров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас в Кирсанове ждут оборудование "Струна", которое оценит пострадавший дом.

"После чего мы сможем принять решение – восстанавливать здание или его придется сносить. Мы ограничили доступ жителей в дом, пока не убедимся, что он безопасен", - добавил губернатор.

Все случилось сегодня около 5 часов утра: взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В городе введен режим ЧС.