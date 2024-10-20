Спасатели обнаружили тело пятого погибшего на месте взрыва газа в тамбовском Кирсанове

При разборе завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области обнаружено тело пятого погибшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Утром 19 октября в Кирсанове в жилой пятиэтажке на Коммунистической улице произошел взрыв газа и пожар. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Все случилось около 5 часов утра: взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В городе введен режим ЧС.