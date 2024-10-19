После взрыва газа в Тамбовской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области.

Все случилось сегодня около 5 часов утра в Кирсановском муниципальном округе: взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Коммунистическая, 29 в Кирсанове. По данным главы региона Максима Егорова, взрыв был на четвертом этаже, в результате есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы, а люди из дома эвакуированы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

По последним официальным данным, в результате взрыва погибли три человека. Специалисты продолжают проливку и разборку конструкций. С жильцами дома работают психологи МЧС.