Задержанный за убийство 1,5-месячного внука уралец пройдет психиатрическую экспертизу

В Следственном комитете заявили о задержании жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве своего маленького внука. Сейчас с ним работают силовики.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в ходе расследования дела по статье "Убийство малолетнего" задержан подозреваемый – ранее судимый житель уральской столицы 1979 года рождения. По версии следствия, в ночь на 16 октября он из личной неприязни причинил телесные повреждения своему 1,5-месячному внуку. В результате ребенок погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Ведется поиск вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Что касается задержанного, ему планируется предъявить обвинение и выполнить с его участием ряд процессуальных действий – в частности, он пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Также судом будет решен вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в полиции рассказали подробности жестокого убийства ребенка в Екатеринбурге.