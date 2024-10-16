16 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге убит 1,5-месячный ребенок

В Екатеринбурге жестоко убили маленького ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 16 октября в квартире дома по улице Инженерной в столице Урала было найдено тело 1,5-месячного ребенка с признаками криминальной смерти. На место выезжали следователи и криминалисты СКР. Сейчас допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сообщение об инциденте поступило в 1:40 в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД по Екатеринбургу. Звонивший рассказал, что кто-то убивает ребенка в одной из коммунальных квартир. Для проверки этой информации были направлены несколько нарядов.

"К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми, спасти врачам малыша не удалось. В квартире, где случилась трагедия, зарегистрированы мать и отец погибшего малыша, бабушка и дедушка ребенка, 1983 и 1979 годов рождения. Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции", - отметил полковник Горелых.

Задержан ли сейчас предполагаемый убийца, в силовых ведомствах пока не уточняют. Раскрытие преступления находится на личном контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области. Как добавили в СК, наказание за это особо тяжкое преступление составляет вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: ребенок, убийство, полиция, СК, Екатеринбург


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