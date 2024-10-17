17 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Разговаривал с воробьями": полиция об уральце, задержанном за убийство 1,5-месячного внука

Силовики раскрыли новые подробности о задержании жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве своего маленького внука. Когда его остановили полицейские, он вел себя крайне странно.

Напомним, все случилось в ночь на 16 октября. Незадолго до убийства уралец вернулся домой после работы и увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм. После этого злоумышленник скрылся, но был задержан. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением задержали сотрудники полиции, он вел себя, по меньшей мере, странно.

"Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления не оказал. В последний раз места лишения свободы он покинул в 2019 году, наказание отбывал в ИК-47 города Каменск-Уральского. "Взяли" его по характерной примете – по улице он шел в шортах и "стрелял" сигареты у прохожих. При задержании отличился наряд группы немедленного реагирования с бортовым номером 940 из числа сотрудников патрульно-постовой службы в составе лейтенанта полиции Андрея Исанькова и двух его коллег – лейтенанта Юрия Дмитриева и сержанта полиции Валерия Курищева", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Ему грозит пожизненное лишение свободы. Как отметили в ведомстве, в ходе допроса уралец свою вину признал частично.

В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Также судом будет решаться вопрос о заключении задержанного под стражу.

Дело взял на свой контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили в ведомстве, он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Теги: ребенок, убийство, задержанный, полиция, СК, Екатеринбург


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