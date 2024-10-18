Суд арестовал жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве 1,5 месячного внука

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве своего 1,5 месячного внука.

Все случилось в ночь на 16 октября. Незадолго до убийства уралец вернулся домой после работы и увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм. После этого злоумышленник скрылся, но был задержан.

Выяснилось, что ранее он уже был судим. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство малолетнего" и теперь грозит пожизненное лишение свободы. Как отмечали в Следственном комитете, в ходе допроса уралец свою вину признал частично.

Следствие направило ходатайство в суд об избрании Кучину меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоялось сегодня в закрытом режиме. В итоге Чкаловский райсуд отправил его под арест сроком на два месяца. Под стражей Дмитрий пробудет до 15 декабря.

Ранее силовики раскрыли новые подробности о задержании жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве своего маленького внука. Когда его остановили полицейские, он вел себя крайне странно и пытался разговаривать с воробьями.