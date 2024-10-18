18 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве 1,5 месячного внука

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве своего 1,5 месячного внука.

Все случилось в ночь на 16 октября. Незадолго до убийства уралец вернулся домой после работы и увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм. После этого злоумышленник скрылся, но был задержан.

Выяснилось, что ранее он уже был судим. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство малолетнего" и теперь грозит пожизненное лишение свободы. Как отмечали в Следственном комитете, в ходе допроса уралец свою вину признал частично.

Дмитрий Кучин в суде(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Следствие направило ходатайство в суд об избрании Кучину меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоялось сегодня в закрытом режиме. В итоге Чкаловский райсуд отправил его под арест сроком на два месяца. Под стражей Дмитрий пробудет до 15 декабря.

Ранее силовики раскрыли новые подробности о задержании жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве своего маленького внука. Когда его остановили полицейские, он вел себя крайне странно и пытался разговаривать с воробьями.

Теги: убийство, ребенок, Кучин, арест, Екатеринбург


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Ранее 17.10.2024 07:50 Мск "Разговаривал с воробьями": полиция об уральце, задержанном за убийство 1,5-месячного внука
Ранее 16.10.2024 11:53 Мск Задержанный за убийство 1,5-месячного внука уралец пройдет психиатрическую экспертизу
Ранее 16.10.2024 09:11 Мск В Екатеринбурге убит 1,5-месячный ребенок

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