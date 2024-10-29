29 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве 1,5 месячного внука, оставили под арестом

Житель Екатеринбурга Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве своего 1,5-месячного внука, останется под стражей. Такое решение принял Свердловский областной суд.
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Преступление было совершено в ночь на 16 октября. Незадолго до убийства уралец вернулся домой после работы и увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несовместимые с жизнью травмы. После этого злоумышленник скрылся, но был задержан.

Выяснилось, что ранее он уже был судим. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство малолетнего" и теперь грозит пожизненное. 18 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Кучина под арест до 15 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, постановление было обжаловано защитником, однако решение райсуда оставлено без изменений. Дмитрий Кучин останется под арестом до зимы.

Ранее силовики раскрыли подробности задержания уральца. Когда его остановили полицейские, он вел себя крайне странно и пытался разговаривать с воробьями.

Теги: ребенок, убийство, арест, облсуд


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