14 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале запросили сроки для вымогателей, пытавшихся запугать жертву гробом с головой свиньи

В Первоуральске близится к завершению суд по резонансному делу о вымогательстве денег и наркотиков. Прокуратура запросила сроки для фигурантов, которые хотели передать жертве гроб с головой свиньи.
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Напомним, все случилось осенью прошлого года, когда потерпевший сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось. Зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком. Он передал находку сотрудникам правоохранительных органов.

После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким. А по ночам в квартиру, где проживал мужчина, кто-то закидывал дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками.

Затем неизвестный организатор, дело которого было выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики. Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и в итоге уехали ни с чем.

Тогда вымогатели поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они взяли нож, воткнули его в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в похоронный гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями дома, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией.

Уголовное дело было направлено в Первоуральский городской суд в мае нынешнего года. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 14 октября, прошли судебные прения. В ходе них гособвинитель попросил назначить обвиняемым по 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года каждому.

Приговор по делу будет оглашен позднее.

Теги: вымогатели, прокуратура, сроки, суд, Первоуральск


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Ранее 27.05.2024 08:56 Мск В Первоуральске судят вымогателей, пытавшихся запугать жертву гробом с головой свиньи

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