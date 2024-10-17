На Урале осудили вымогателей, принесших жертве гроб с головой свиньи

В Первоуральске суд вынес приговор по делу о вымогательстве денег и наркотиков. Злоумышленников, которые хотели передать жертве гроб с головой свиньи, надолго отправили в колонию.

Все случилось осенью прошлого года, когда потерпевший сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось, зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком. Он передал находку сотрудникам правоохранительных органов.

После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким. По ночам в квартиру, где проживал мужчина, кто-то закидывал дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками. Затем неизвестный организатор, дело которого выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики.

Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в похоронный гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями дома, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией.

Дело было направлено в Первоуральский городской суд в мае нынешнего года. Гособвинитель просил назначить обвиняемым по 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года каждому.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 17 октября, суд назначил одному из фигурантов 16 лет и 1 месяц лишения свободы. Его сообщник получил 16 лет. Оба будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Как добавили в прокуратуре, приговор пока не вступил в силу.