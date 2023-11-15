15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

После угроз со свиной головой семье из Первоуральска возбуждены дела по трем статьям

Стали известны новые подробности криминальной истории с шантажом и угрозами убийства семье из Первоуральска, в чьей квартире была обнаружена и передана полиции крупная партия синтетических наркотиков. Детали Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в первую очередь следственным подразделением полиции Первоуральска было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – "Покушение на сбыт наркотических веществ". Это было сделано сразу же после изъятия метадона в квартире потерпевших. А чуть позже, когда владельцам жилища за сотрудничество с МВД злоумышленники стали грозить расправой, силовики возбудили уголовное дело еще по двум статьям УК РФ – "Вымогательство" и "Угроза убийством".

"В настоящее время оба задержанных сыщиками угрозыска фигуранта содержатся под стражей в отделе полиции Первоуральска. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Некоторые СМИ интересуются, почему рука одно из подозреваемых забинтована? Поясняю: когда молодые люди в балаклавах направлялись к дому потерпевших, они перепутали адрес и остановились у соседнего строения. Так как дверь была закрыта, один из горе-мстителей забрался на козырек подъезда, чтобы разбить топором окно и проникнуть внутрь, а после занести гроб с головой свиньи и поставить возле квартиры жертв. В момент разбития стекла он и порезался, о чем сам же в интервью и рассказал нашей съемочной группе", - отметил полковник Горелых.

По его словам, всю былую браваду криминальных курьеров "словно волной смыло".

"Сейчас в полиции они ведут себя как вежливые и культурные люди, просят не показывать их по телевидению, чтобы не портить и без того испорченную репутацию. Даже не верится, что еще на днях они совершили такую жуть, что у некоторых сердобольных граждан даже кровь в жилах стынет. Свой поступок уральские "гангстеры" мотивировали сыщикам, якобы, простым желанием подзаработать. Они уже раскаялись и просят прощения перед семьей потерпевших, а также не рекомендуют другим молодым людям пытаться заработать таким незаконным способом – уж слишком серьезные последствия могут быть. Впрочем, правдивость их показаний будет установлена в ходе начавшегося расследования", - заключил Валерий Горелых.

Теги: угрозы, полиция, семья, Первоуральск


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