В Первоуральске будут судить мужчину, которому принесли гроб с головой свиньи

В Первоуральске направлено в суд уголовное дело жителя города. Его обвиняют в хищении наркотиков и паспорта.

Напомним, все случилось осенью прошлого года, когда уралец сдал в аренду на сутки принадлежащую ему квартиру. На следующий день хозяин пришел для ее приемки, но съемщика там не оказалось, зато мужчина нашел внутри мелкие свертки и пакет с наркотиком.

После этого владельцу жилья стали поступать на телефон сообщения с требованием вернуть наркотики и заплатить 5 млн рублей, а также с угрозами ему и его близким. По ночам в квартиру, где проживал мужчина, кто-то закидывал дымовые шашки и тяжелые предметы с угрожающими записками. Затем неизвестный организатор, дело которого было выделено в отдельное производство, нашел двух жителей Екатеринбурга, которые за вознаграждение согласились вымогать у уральца деньги и наркотики.

Вымогатели взяли монтажную пену для запенивания входной двери и краску для надписей на стене в подъезде жертвы. Они приехали к нему домой, но испугались, что их заметят соседи, и уехали ни с чем. Тогда преступники поменяли план и приобрели отрубленную свиную голову. Они воткнули нож в голову свиньи, прикрепив к ней фото потерпевшего, и положили все это в похоронный гроб. Однако при попытке пробраться с гробом в подъезд злоумышленники разбили стекло и были замечены жителями дома, после чего скрылись. В дальнейшем оба были задержаны полицией. В октябре суд вынес им приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, кроме наркотиков владелец квартиры нашел там паспорт гражданина России. Мужчина пересыпал наркотическое средство в пакет и отнес в подвал, где стал хранить без цели сбыта. А также унес с собой находившийся в квартире паспорт. В дальнейшем наркотики были изъяты полицейскими.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первоуральский городской суд.