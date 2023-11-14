14 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Прислали гроб с головой свиньи. Полиция задержала обоих подозреваемых в запугивании семьи из Первоуральска

Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого, шантажировавшего семью из Первоуральска. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Речь идет о злоумышленниках, которые, вероятно, в качестве предупреждения, прислали жителю уральского города гроб с головой свиньи внутри.

По словам полковника, оперативные мероприятия оперуполномоченные проводили в городе Березовский, в квартире, где проживает бабушка подозреваемого. Оказать сопротивление он не успел, захват был произведен за считанные секунды.

Напомним, что глава семьи сдавал квартиру 24-летнему мужчине из Нижней Туры. Когда подошел срок вернуть ключи, а арендатор так и не пришел, хозяин квартиры сам зашел в сдаваемое жилье, где обнаружил нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Последние мужчина убрал в подвал и уехал, решив не вызывать полицию. Однако обратиться к правоохранителям все равно пришлось, когда он стал получать угрозы от неизвестных.

После этого угрозы усилились. Самой яркой стало разбитое в квартире окно и гроб с головой свиньи, оставленный возле подъезда. Семью сразу же поместили под круглосуточную охрану.

свинья(2019)|Фото:Накануне.RU

"Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – вымогательство и угроза убийством. Один из криминальных курьеров написал явку с повинной на семи листах и раскаивается в содеянном. Гроб для устрашения потерпевших был приобретен в Екатеринбурге в одном из ритуальных салонов, а голова свинья была куплена на одной из популярных торговых площадок в сети Интернет. В настоящее время с задержанными представители МВД проводят комплекс следственных действий, по окончанию которых будет избрана мера пресечения. Раскрытие резонансного преступления взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков", - отметил полковник Горелых.

По его словам, подозреваемые пытаются примириться с потерпевшими. Несмотря на это, раскрытие преступления будет доведено до логического завершения.

Теги: полиция, подозреваемый, гроб, голова семьи, нарколаборатория


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