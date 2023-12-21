21 Декабря 2023
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Организаторам первенства по боксу в Первоуральске могло не хватить денег на бригаду врачей

Организаторам первенства по боксу в Первоуральске, во время которого скончался 14-летний спортсмен, могло не хватить денег на бригаду врачей. Как передает Telegram-канал Ural Mash средств едва хватило на ринг, а потому на соревнованиях дежурил только один спортивный врач.

В своих заявлениях канал ссылается на главного судью. Он подтвердил, что турнир не согласовывали с областной Федерацией бокса, благодаря чему по правилам на месте дежурила бы бригада. Вместо этого организаторы договорились с городским управлением образования. Из-за этого на месте находился только спортивный врач, который, в обычных случаях, вытирает кровоподтеки, следит за массой спортсменов и в крайнем случае вызывает "скорую помощь".

Напомним, что прибывшая на место карета "скорой" какое-то время не могла попасть на территорию гостиницы, где проводились соревнования, из-за шлагбаума. Как выяснилось, именно в этот момент охранник ушел на обед, а потому шлагбаум пришлось поднимать вручную. В свою очередь руководство гостиницы и вовсе заверило, что их не предупредили о проведении соревнований.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном подросток пропустил серию ударов и потерял сознание. К сожалению, школьнику не удалось помочь - он скончался в карете "скорой" по пути в больницу.

Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований. Несмотря на это, двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов соревнований.

Теги: соревнования, бокс, Первоуральск, подросток, смерть, врач


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