19 Декабря 2023
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Федерация бокса не нашла нарушений при организации соревнований, где погиб 14-летний боксер

Свердловская областная федерация бокса не нашла нарушений при организации и проведении соревнования по боксу в Первоуральске, на которых скончался 14-летний спортсмен. Однако, первенство по боксу проводилось без согласования с самой Федерацией спорта.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде что-то пошло не так. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Позднее в сети появилось видео спарринга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Свердловскую федерацию бокса, все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований. Там также добавили, что до получения результатов проверки и заключения экспертиз, делать выводы преждевременно.

"Свердловская областная федерация бокса будет держать на контроле ситуацию с этим несчастным случаем. В первую очередь, безусловно, окажет посильную помощь, в том числе материальную, родственникам погибшего боксера", - отметили в пресс-службе.

При этом глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сообщил в своих соцсетях, что проведение соревнований не согласовывалось с областной федерацией бокса.

"Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий!" - написал он в своем Telegram-канале.

Кремлев назвал турнир "не санкционированным" и заверил, что IBA окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего спортсмена и позаботится о том, чтобы все причастные к трагедии понесли свою ответственность.

"Боль и потеря сына — непереносимая утрата… Приношу соболезнования семье. В нашей боксерской семье большая трагедия. Уверяю, что все виновные будут найдены и понесут ответственность! Семье мальчика мы окажем необходимую поддержку и помощь. Это наше общее горе!" - добавил глава ассоциации.

Теги: Федерация бокса, соревнования, бокс, подросток, Первоуральск


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