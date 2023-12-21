21 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Рапопорт: 14-летний боксер из Первоуральска не должен был участвовать в турнире

Смерть 14-летнего боксера на первенстве в Первоуральске стала результатом совокупности сразу нескольких серьезных ошибок. С самого начала, спортсмена не должны были допускать до соревнований из-за имеющихся противопоказаний, заявил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Там и ребенок, оказывается, имел определенные медицинские противопоказания, и судейской категории не было у судьи. Медицинский работник не имел требуемых по регламенту аптечек, а скорая помощь не смогла быстро приехать",— заявил Рапопорт на ОТВ в программе "Акцент".

По его словам, после нескольких ударов по голове, у мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и травму оболочки мозга. Рапопорт, как и многие другие, также снова указал на невозможность бригады "скорой" добраться вовремя из-за опущенного шлагбаума.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. Подросток принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном юный спортсмен пропустил серию ударов и потерял сознание. К сожалению, школьнику не удалось помочь - он скончался в карете "скорой" по пути в больницу.

Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований. Несмотря на это, двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов соревнований.

Сегодня также появилась информация, что организаторам просто могло не хватить денег на бригаду врачей.

Теги: Первоуральск, боксер, спарринг, здоровье


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