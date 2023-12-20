Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов турнира за гибель 14-летнего боксера в Первоуральске

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев призвал привлечь к ответственности организаторов соревнований по боксу в Свердловской области, в ходе которых погиб 14-летний спортсмен.

Он отметил, что все спортсмены проходят обязательную диспансеризацию. Валуев считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы у боксера заранее выявили отклонения в состоянии здоровья.

"Если проходят соревнования с присуждением победы, там уже наступает необходимость соблюдать определенные правила", — сказал депутат в беседе с телеграм-каналом Shot.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. "Скорая помощь" какое-то время не могла проехать к зданию из-за закрытого шлагбаума, в результате чего последний пришлось поднимать вручную. К сожалению, школьнику не удалось помочь - он скончался в карете "скорой" по пути в больницу.

Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований.