Просто начал терять сознание. Опубликовано видео спарринга, после которого умер 14-летний боксер

В сети появилось видео спарринга в Первоуральске, после которого 14-летний боксер скончался в машине "скорой помощи". Момент, когда юный спортсмен теряет сознание, попал в объектив спортивного журналиста Александра Лютикова.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде что-то пошло не так. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание.

Организаторы вызвали "скорую", ребенок умер в машине до приезда в больницу.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, спортсмен учился в 8 классе местной школы №32, воспитывался с двумя сестрами 2007 и 2019 гг.р. в благополучной семье, на учете в ПДН не состоял. Во время спарринга получил сильный удар в область печени, однако точную причину смерти выяснят судмедэксперты. Расследованием уже занимаются СКР и прокуратура.