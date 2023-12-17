Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка из Первоуральска на соревнованиях

Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о смерти подростка на соревнованиях по боксу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ходе процессуальной проверки следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. В ходе проверки выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды. Сегодня был финальный раунд. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание.

Организаторы вызвали "скорую", ребенок умер в машине до приезда в больницу.



