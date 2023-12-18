После смерти 14-летнего боксера в Первоуральске возбудили уголовное дело

18 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с телеграм-канала &quot;Лютиков / MMA, UFC, русский спорт&quot; / t.me/a_lutikov

После смерти 14-летнего боксера в Первоуральске возбудили уголовное дело

После того как 14-летний боксер умер во время спарринга на соревнованиях в Первоуральске, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, уголовное дело было возбуждено, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии. Это значит, что обвиняемого пока нет. Тем не менее, следователи уже допрашивают свидетелей трагедии, изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований. Также были назначены необходимые экспертизы.

"В ходе расследования выясняются причины и условия, которые привели к трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - добавили в областном СКР.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде что-то пошло не так. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Позднее в сети появилось видео спарринга.

Теги: Первоуральск, бокс, смерть, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2023 08:16 Мск Просто начал терять сознание. Опубликовано видео спарринга, после которого умер 14-летний боксер
Ранее 17.12.2023 21:28 Мск Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка из Первоуральска на соревнованиях
Ранее 17.12.2023 20:34 Мск В Свердловской области 14-летний боксер умер на соревнованиях

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети