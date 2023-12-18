После смерти 14-летнего боксера в Первоуральске возбудили уголовное дело

После того как 14-летний боксер умер во время спарринга на соревнованиях в Первоуральске, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, уголовное дело было возбуждено, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии. Это значит, что обвиняемого пока нет. Тем не менее, следователи уже допрашивают свидетелей трагедии, изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований. Также были назначены необходимые экспертизы.

"В ходе расследования выясняются причины и условия, которые привели к трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - добавили в областном СКР.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде что-то пошло не так. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Позднее в сети появилось видео спарринга.