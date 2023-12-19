14-летний боксер из Первоуральска мог умереть от черепно-мозговой травмы

Причиной смерти 14-летнего подростка во время спарринга на соревнованиях по боксу в Первоуральске могла стать черепно-мозговая травма.

О причине смерти заявляет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. У школьника якобы травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа, что и привело к смерти. Такое заключение, согласно информации канала, сделали судебно-медицинские эксперты.

Напомним, соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды, однако в финальном раунде подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. "Скорая помощь" какое-то время не могла проехать к зданию из-за закрытого шлагбаума, в результате чего последний пришлось поднимать вручную. К сожалению, школьнику не удалось помочь - он скончался в карете "скорой" по пути в больницу.

Позднее в сети появилось видео спарринга. На нем видно, что спортсмен пропустил несколько ударов в печень, что, как думали очевидцы, и могло привести к смерти.

В свою очередь Свердловская федерация бокса заявила, что все необходимые условия для проведения соревнований были соблюдены как тренерским штабом, так и организаторами мероприятия, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований.