В Свердловской области 14-летний боксер умер на соревнованиях

Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с гибелью подростка на соревнованиях по боксу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Соревнования открытого первенства проводил центр развития детей и молодежи Первоуральска с 16 по 17 декабря. 14-летний мальчик принимал участие в соревнованиях в течение двух дней, выиграв все раунды. Сегодня был финальный раунд. Подросток пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание.

Организаторы вызвали "скорую", ребенок умер в машине до приезда в больницу.

Прокуратура проводит проверку. Будет дана правовая оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи в ходе проведения соревнований, проверено, имелся ли медицинский допуск несовершеннолетнего для занятий указанным видом спорта.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.