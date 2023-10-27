Махонин поручил усилить контроль за организацией питания детей, после отравления участников циркового фестиваля

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после заражения участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов поручил усилить надзор за организацией питания детей. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Таких случаев не должно быть в принципе. Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий с участием детей и взрослых", - заявил глава региона.

Сегодня он провел встречу с главой краевого управления Роспортребнадзора Виталием Костаревым, выслушал как продвигается внутреннее расследование. Все его материалы будут переданы правоохранителям. По словам Махонина, кафе, где кормили детей, временно закрыто. Махонин подчеркнул, что если вина организатора питания будет установлена, то он ответит по всей строгости закона.

Все 20 детей, у которых был выявлен норовирус, находятся под медицинским наблюдением, с родителями детей также держат связь.