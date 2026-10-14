В Темрюке продолжается строительство бассейна в Правобережном

В Темрюке продолжается строительство плавательного бассейна. Работы ведутся в микрорайоне Правобережный.

Общая площадь объекта составляет 3 000 м². Работы, приостановленные на время, возобновились в сентябре и сейчас идут по утверждённому графику.





На стройплощадке специалисты подрядной организации монтируют опалубку для монолитных перекрытий и фундаментов входных групп, а также армируют балки. Одновременно возводится здание котельной. Здесь устанавливают анкерные группы и бетонируют фундамент под дымовую трубу.





Как отметил глава района Фёдор Бабенков, ход строительства находится на контроле, отдельные этапы работ планируется завершить в установленные сроки.