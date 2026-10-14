В апарт-отеле "Артек" в Екатеринбурге накрыли "расквартированный бордель"

В центре Екатеринбурга накрыли очередной бордель, который отличался от других лишь тем, что был "разбросан" по разным квартирам. Сотрудницы интим-услуг расположились в апарт-отеле "Артек" на Степана Разина, 2 - прямо возле цирка.

"Почему "расквартированный бордель"? Объясню. После закрытия и облав на мужские спа-салоны, они стали переезжать на квартиры, считая, что так работать безопаснее. Отсюда и появилось такое выражение", - пояснил в своих соцсетях член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Вместе с сотрудниками полиции он выяснил, что организаторы арендовали в комплексе восемь помещений и наняли оператора, который распределял девушек со всего региона по клиентам. За час каждая брала от 8 до 10 тыс. рублей.

В рамках операции, правоохранители списались с администратором, чтобы заказать девушку. Так подставной клиент получил адрес, после чего к секс-работницам заявилась и полиция. На месте удалось задержать двух девушек, в отделе на них составили административные протоколы.

Сейчас оперативникам предстоит установить организаторов занятия проституцией. По некоторым данным, они могут иметь отношение к одному из недавно закрытых борделей.