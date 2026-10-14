Аргентина наблюдает: Британия лишилась единственного ледокола

Королевский военно-морской флот Британии остался без своего единственного ледокола HMS Protector. Корабль был отбуксирован в Плимут после того, как 13 октября у него отказали два двигателя.

Издание The Telegraph отмечает, что причиной поломки могло стать некачественное техническое обслуживание. Сейчас судьба судна под вопросом: если ремонт окажется невозможным, Британия рискует остаться без ледового патрулирования до 2030-х годов и без гарантии, что оно вообще возобновится в обозримом будущем.

Для монархии это создает серьезные риски для продвижения своих интересов в Антарктике и вокруг Фолклендских островов, которые расположены у берегов Аргентины, но были оккупированы Британией в 1833 году. Архипелаг имеет важнейшее значение, так как рядом проходят морские пути из Атлантики в Тихий океан и в Антарктику. В конце 1990-х годов на шельфе островов были обнаружены месторождения углеводородов. Принадлежность островов стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в этому году, где сборная Аргентина встречалась со сборной Англии в полуфинале.

Бывший командир другого ледокола Том Шарп отметил, что потеря такого корабля произошла в крайне неподходящий момент. При этом он был построен не в Британии, а в Норвегии в 2000 году. Позже британцы его купили.