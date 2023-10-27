Роспотребнадзор назвал причину вспышки норовируса у юных циркачей в Перми

Участники V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов подхватили норовирусную инфекцию от заболевших сотрудников пищеблока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

У 20 заболевших участников фестиваля обнаружена РНК норовируса. Их самочувствие удовлетворительное.

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока. В пищеблоке столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. О результатах будет сообщено дополнительно.

Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. В отношении организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".