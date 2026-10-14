БПЛА атаковали центр обработки данных Сбербанка

Сбер подтвердил атаку беспилотников на центр обработки данных (ЦОД) в саратовском Балакове.

Несмотря на случившееся, все системы и сервисы компании работают штатно. Об этом журналистом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, пишет ТАСС. Иных деталей он не привёл.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предвратительно погиб человек. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. Все инфраструктурные объекты в Балакове, по его словам, работают в штатном режиме. На месте находятся все оперативные службы.

Добавим, что на прошлой неделе украинские дроны нанесли удары дата-центрам другой высокотехнологичной экосистемы. 8 октября произошла атака на дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области, 9 октября случился налет на дата-центр компании в Калуге, 11 октября - на центр во Владимире. В результате значительная часть сервисов Яндекса перестала корректно работать.