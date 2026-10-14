В США задержали сотрудника OpenAI - его подозревают в тайной записи разговоров

В США арестовали Абдулрахмана Альфозана - 35‑летнего гражданина Саудовской Аравии. Он работал в OpenAI с июля 2025 года. Минюст США сообщил, что мужчину задержали 9 октября, а 13 октября он впервые предстал перед судом.

Все началось с того, что в одном из офисов OpenAI нашли скрытое звукозаписывающее устройство. Компания сама сообщила об этом ФБР еще во вторник. Следователи считают, что Альфозан спрятал гаджет в конференц‑зале, чтобы записывать закрытые обсуждения про разработки в области "суперинтеллекта". Об этом рассказал глава ФБР Кэш Патель.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы, штраф в 250 тысяч долларов и трехлетний надзор после освобождения.