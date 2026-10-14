Папе Льву XIV из-за онкологии удалили часть лёгкого

Папа римский Лев XIV болен раком. У него удалена часть правого лёгкого.

Удалена нижняя доля правого лёгкого. Это случилось с помощью видеоассистированной торакоскопической хирургии. Интраоперационное гистологическое исследование подтвердило аденокарциному лёгкого.

Его Святейшество провел в операционной около трех часов, сама операция длилась около полутора часов. Операция прошла успешно, без осложнений. После неё Лев XIV пришёл в себя и вскоре вернулся в свою палату на десятом этаже университетской больницы Джемелли в Риме, сообщает пресс-служба Ватикана.

На днях Лев XIV сообщил о том, что во время медицинского обследования врачи обнаружили у него узловое образование в лёгком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано.

"Врачи считают целесообразным провести вмешательство, поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его", - сказал он.