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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин заинтересовался отравлением юных циркачей в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг детям в Пермском крае из-за отравления 20 юных циркачей - участников Всероссийского фестиваля детских цирков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

СКР возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

По данным пресс-службы краевого минздрава, число госпитализированных участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов на утро, 27 октября составляет 20 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Теги: норовирус, кишечная инфекция, гопитализация, Всероссийский фестиваль детских цирков


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Развитие сюжета:

Ранее 27.10.2023 13:36 Мск Махонин поручил усилить контроль за организацией питания детей, после отравления участников циркового фестиваля
Ранее 27.10.2023 12:50 Мск Роспотребнадзор назвал причину вспышки норовируса у юных циркачей в Перми

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