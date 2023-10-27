Бастрыкин заинтересовался отравлением юных циркачей в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг детям в Пермском крае из-за отравления 20 юных циркачей - участников Всероссийского фестиваля детских цирков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

СКР возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

По данным пресс-службы краевого минздрава, число госпитализированных участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов на утро, 27 октября составляет 20 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.