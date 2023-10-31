В Перми выписаны все участники фестиваля любительских цирковых коллективов

В Перми выписаны все участники V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

Оставшихся трех детей выписали сегодня.

Напомним, 26 октября в отдел дежурной части полиции поступило сообщение, что накануне вечером заболела группа детей в возрасте от восьми до 17 лет, прибывших в Пермь для участия в конкурсе и проживающих в гостинице по ул. Мира. Все дети были госпитализированы.

Впоследствии число заболевших детей возросло до 22.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за питанием детей.