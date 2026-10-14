В Каменск-Уральском техникуме закрыли пищеблок из-за золотистого стафилококка

В Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса (КУТТС) на 30 суток приостановили работу пищеблока учебного корпуса №1. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Сегодня судебные приставы приехали на место и опечатали двери столовой. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки учреждения были зафиксированы грязные холодильники и губки для мытья посуды, загрязненная емкость для дезинфекции со следами ржавчины, отсутствие маркировки продуктов и журнала здоровья поваров. Кроме того, на кухонном ноже был выявлен золотистый стафилококк.

Также было установлено, что за личной гигиеной сотрудников пищеблока никто не следил, а одежда и вовсе стиралась и сушилась в туалетных помещениях. Отсутствовало место для хранения уборочного инвентаря, в потолке были дыры, а в помещении летали мухи.

Дополнительные нарушения касались допуска к приготовлению еды для студентов: у них отсутствовали медицинские книжки и необходимые прививки.