16 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Каменск-Уральском техникуме закрыли пищеблок из-за золотистого стафилококка

В Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса (КУТТС) на 30 суток приостановили работу пищеблока учебного корпуса №1. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса(2026)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Сегодня судебные приставы приехали на место и опечатали двери столовой. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки учреждения были зафиксированы грязные холодильники и губки для мытья посуды, загрязненная емкость для дезинфекции со следами ржавчины, отсутствие маркировки продуктов и журнала здоровья поваров. Кроме того, на кухонном ноже был выявлен золотистый стафилококк.

Закрытый пищеблок техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском(2026)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Также было установлено, что за личной гигиеной сотрудников пищеблока никто не следил, а одежда и вовсе стиралась и сушилась в туалетных помещениях. Отсутствовало место для хранения уборочного инвентаря, в потолке были дыры, а в помещении летали мухи.

Дополнительные нарушения касались допуска к приготовлению еды для студентов: у них отсутствовали медицинские книжки и необходимые прививки.

Теги: Каменск-Уральский, техникум, пищеблок, столовая, стафилококк


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