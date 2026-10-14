Ле Пен: Вступление Украины в Евросоюз – харакири для ЕС

Французский политик Марин Ле Пен высказалась о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

В интервью Financial Times (FT) она поставила под сомнение готовность Парижа продолжать и дальше поддерживать финансирование Украины со стороны ЕС в случае ее победы. Уже выделены кредиты на €90 млрд, доля Франции составила €18 млрд.

По мнению Ле Пен, вступление Украины в Европейский союз было бы равносильно совершению харакири для сообщества, так как оно обернётся утратой суверенитета и "колоссальными экономическими потерями" для Франции, пишет ТАСС.