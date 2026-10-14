Темрюкский казак завоевал бронзовую медаль Кубка атамана Всероссийского казачьего общества

Темрюкский казак стал призером Кубка атамана Всероссийского казачьего общества

В столице состоялся турнир по смешанным единоборствам на Кубок атамана Всероссийского казачьего общества. За победу в октагоне сразились сильнейшие представители казачьих войск со всей России.



Темрюкское районное казачье общество на соревнованиях высокого уровня представляли три спортсмена: Даниил Смолин, Кирилл Смолин и Артем Солодухин.





Соревнования проходили по правилам панкратиона — древнегреческого вида единоборств, уникальность которого заключается в сочетании техники работы как в стойке, так и в партере. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

В перерывах между поединками участники и зрители могли наблюдать мастер-классы по прикладному применению полученных в октагоне навыков, что особенно актуально для военнослужащих подразделений специального назначения.

По итогам напряженных боев бронзовым призером турнира стал казак Кирилл Смолин. Поздравляем спортсмена и его тренера Виктора Левицкого с достойным результатом и желаем новых спортивных высот.