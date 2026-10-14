Подросток в Новокузнецке пытался скрыться от полиции в машине ГИБДД

В Новокузнецке 17‑летний парень участвовал в нелегальной гонке на питбайках. Когда полицейские стали пресекать заезд, подросток бросил мотоцикл на парковке у торгового центра и бросился к проезжавшей машине. Он попросил водителя спрятать его от погони, и тот согласился.

Юноша запрыгнул в салон, а когда внутри загорелся свет, заметил на заднем сиденье полицейскую фуражку. Оказалось, за рулем сидел госавтоинспектор - он ехал по личным делам, был в отпуске. Инспектор сразу связался с коллегами и передал парня прибывшему патрулю.

Подросток признался, что специально приехал в Новокузнецк, чтобы поучаствовать в заезде. На него составили 13 административных протоколов за разные нарушения ПДД, а питбайк увезли на штрафстоянку.

К административной ответственности привлекли и мать подростка. Все материалы по делу направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Перми курьер на электробайке пнул прохожего в спину на улице Екатерининской - от удара мужчина упал, а курьер уехал, не остановившись. Причина поступка пока неизвестна, жалоб от пострадавшего в полицию не поступало, но правоохранители уже проводят проверку.