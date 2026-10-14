АдГ призвала к "дизельной сделке" Германии с Россией

Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ), самой популярной партии в стране, Алис Вайдель выступила с критикой энергетического курса властей и призвала правительство начать переговоры с Москвой о закупках дизельного топлива по примеру США, которы заключили "дизельную сделку".

Германии нужна такая же сделка, так как это прагматичный подход к обеспечению собственных граждан ресурсами и подлинное отстаивание интересов страны. "Поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров", - подчеркнула Вайдель.

Она также охарактеризовала стратегию властей в украинском вопросе как несостоятельную. А политику канцлера Фридриха Мерца как провальную. Тот накануне заявил, что "дизельная сделка" с Россией невозможна, а нужно продолжать ужесточать санкции. Вайдель говорит, что страной руководят безумцы.

В данный момент АдГ уверенно лидирует в электоральных рейтингах - ее поддерживают 28% немцев, что значительно выше показателей ХДС (19%) и "Зеленых"(15%). При этом последние выборы показали, что подлинный рейтинг ХДС и того ниже.